Нардепи вирішили, що Україні не вистачає «космічної» охорони

Верховна Рада України ухвалила в першому читанні проект Закону «Про внесення змін до Закону України «Про космічну діяльність».

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення законопроекту проголосували 284 народних депутата із 369 зареєстрованих у сесійній залі.

Законопроектом пропонується внести зміни до Закону «Про космічну діяльність» в частині перейменування Національного космічного агентства України на «центральний орган виконавчої влади з питань космічної діяльності».

Крім того, чинний закон пропонується доповнити двома новими положеннями: щодо створення та експлуатації наземного та космічного сегментів супутникових систем, а також щодо створення суб’єктами космічної діяльності підрозділів відомчої воєнізованої охорони.