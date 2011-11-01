Нардепи вирішили, що Україні не вистачає «космічної» охорони
Проект підтримали 284 обранця
Верховна Рада України ухвалила в першому читанні проект Закону «Про внесення змін до Закону України «Про космічну діяльність».
Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення законопроекту проголосували 284 народних депутата із 369 зареєстрованих у сесійній залі.
Законопроектом пропонується внести зміни до Закону «Про космічну діяльність» в частині перейменування Національного космічного агентства України на «центральний орган виконавчої влади з питань космічної діяльності».
Крім того, чинний закон пропонується доповнити двома новими положеннями: щодо створення та експлуатації наземного та космічного сегментів супутникових систем, а також щодо створення суб’єктами космічної діяльності підрозділів відомчої воєнізованої охорони.