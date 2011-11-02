Томенко: парламент не підтримав аферу

Заступник голови Верховної Ради України Микола ТОМЕНКО заявляє, що парламент не підтримав фінансово-приватизаційну аферу Міністерства освіти та Держкомтелерадіо.

Як повідомили УНІАН у прес-службі М.ТОМЕНКА, про це він сказав, коментуючи відмову Верховної Ради підтримати урядовий проект закону про внесення змін до деяких законів з питань приватизації (№8723), яким передбачається виставити на приватизацію низку підприємств.

М.ТОМЕНКО вважає, що однією з причин непідтримки парламентом програми приватизації була, зокрема, і спроба з ініціативи керівництва Міністерства освіти і науки, молоді та спорту і Держкомтелерадіо приватизувати всю видавничу і поліграфічну галузь України. «Даним законопроектом створювалися умови практично стовідсоткового переходу цієї галузі у приватні руки», – зазначив М.ТОМЕНКО.

Він повідомив, що серед підприємств, які згідно із законопроектом мають підлягати приватизації, велика кількість обласних друкарень та державних видавництв. Серед них – видавництво «Київська правда», видавництво Українського інституту спеціальних видів друку (Київ), Кіровоградське державне видавництво, видавництво «Закарпаття», видавництво «Харків», державне видавництво «Полтава», Сумська обласна друкарня та багатьох інших.

Віце-спікер назвав дивною спробу приватизувати найбільші видавничі комплекси, адже багато з них є прибутковими. Він звернув увагу на те, що у матеріалах «ми не бачимо погодження з органами місцевого самоврядування, а тому незрозуміло, хто буде приватизовувати, за які кошти і чи буде збережено профіль діяльності даних підприємств тощо».

М.ТОМЕНКО нагадав, що, зокрема, обласні друкарні будувалися державою і зазвичай включають в себе великий комплекс та достатньо велику кількість землі. «Цілком очевидно, що можлива оптимізація їхньої діяльності лише за згодою місцевого самоврядування і територіальних громад», – підкреслив він.

«Водночас, надає оптимізму те, що на сьогодні даний законопроект не підтримала Верховна Рада. Тому слід попередньо констатувати, що спроба фінансово-приватизаційної афери Міністерства освіти та Держкомтелерадіо не підтримана парламентом», – сказав М.ТОМЕНКО.