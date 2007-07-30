Кучма: іноді таке напресують, що сьогодні хоч лягай і вмирай

Колишній президент України Леонід Кучма з дружиною Людмилою у якості спеціальних гостей побували в таборі “Артек” на VI Міжнародному дитячому фестивалі "Змінимо світ на краще», де свої програми представляли діти з 27 країн.

Кучма оглядав намети учасників, спілкувався з дітьми і журналістами, розмірковував про шлях України і її зовнішню політику. Преса поцікавилася і подробицямими біографії колишнього президента. Наприклад, які в дитинстві Леоніда Кучми були табори:

«Я хотів би відповісти на ваше запитання щодо таборів (сміється)... В жодному таборі я не був, піонерському я маю на увазі, оскільки я народився в такій глушині - на самому, можна сказати, північному сході Чернігівської області - на кордоні України, Білорусії і Росії, звідки мріяти про якісь піонерські табори просто було неможливо. У мене піонерський табір влітку був у полі і на городі - ось таке дитинство піонерське.», - сказав Кучма.

Екс-президент також відзначив, що залишається оптимістом, незважаючи ні на що:

«Так, зараз світ зовсім став іншим, як би ми сьогодні не ганили ситуацію, у тому числі і ту, яка є в Україні. Ми все-таки бачимо завтрашній день і ради цього всі живемо. Просто всім хочеться щоб він скоріше наступив. Особливо пресі, тому ви іноді таке напресуєте, що сьогодні хоч лягай і вмирай. А жити треба обов`язково!»

За матеріалами "Сегодня"