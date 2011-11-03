БЮТ не голосуватиме за Пасенюка, бо «це сором для КС»

Фракція "БЮТ-Батьківщина" не голосуватиме за призначення голови Вищого адміністративного суду Олександра ПАСЕНЮКА на посаду судді Конституційного Суду України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив у Верховній Раді заступник лідера фракції "БЮТ-Батьківщина" Сергій СОБОЛЄВ.

За його словами, нині Конституційний Суд намагаються доукомплектувати особами, які причетні до незаконних дій.

«Я хотів би нагадати Вам, пане ПАСЕНЮК, що саме за Вашим поданням відбувалося призначення ЗВАРИЧА головою Львівського адміністративного суду», - сказав С.СОБОЛЄВ.

Народний депутат наголосив, що О.ПАСЕНЮК несе персональну відповідальність за подібні випадки у судовій системі.

Крім того, додав він, О.ПАСЕНЮК попри чинне законодавство та завершення терміну майже два роки продовжує незаконно обіймати посаду голови Вищого адміністративного суду.

«Саме тому наша фракція не буде брати участі у виборах такого представника, бо це буде соромом для системи юстиції і Конституційного Суду», - сказав С.СОБОЛЄВ.