ВР створила ТСК для підготовки проекту закону про вибори

Верховна Рада України ухвалила постанову «Про створення Тимчасової спеціальної комісії з питання підготовки проекту Закону України «Про вибори народних депутатів України».

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосували 383 народних депутати із 413 зареєстрованих у сесійній залі.

Даною постановою передбачено підготувати і подати до ВР проект закону до 17 листопада.

До складу комісії обрано 13 народних депутатів.

Головою комісії обрано Руслана КНЯЗЕВИЧА (фракція НУ-НС), а заступником – першого заступника голови ВР Адама МАРТИНЮКА.

Також до складу комісії обрано Владислава ЗАБАРСЬКОГО, Олександра КОЗУБА, Володимира ОЛІЙНИКА, Дмитра ШПЕНОВА (усі є членами фракції Партії регіонів), Андрія КОЖЕМ`ЯКІНА, Сергія САСА, Сергія ПОДГОРНОГО (члени фракції «БЮТ-Батьківщина»), Володимира МОЙСИКА (фракція НУ-НС), Сергія ГОРДІЄНКА (фракція КПУ), Сергія ГРИНЕВЕЦЬКОГО (фракція Народної партії) і Миколу ТРАЙДУКА (група «Реформи заради майбутнього).

У разі, якщо комісія не підготує до 17 листопада законопроект, тоді у парламенті розглядатимуться усі п`ять законопроектів, які на сьогодні зареєстровані і які стосуються виборів народних депутатів.

Також передбачено, що засідання комісії скликається головою або його заступником (якщо не менше половини членів комісії вимагали її скликання, але цього не сталося).

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН наголосив, що необхідно підготувати законопроект, «який би задовольнив Україну».

Він зазначив, що законопроект має бути підготовлений «не для закордону, ми не повинні працювати на винос, щоб комусь тільки сподобатись», а для того, щоб були проведені чесні вибори і щоб були обрані ті депутати, за яких проголосували виборці.