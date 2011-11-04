Могильов радить нардепам йти до Пшонки, якщо їм не подобається міліція

Міністр внутрішніх справ України Анатолій МОГИЛЬОВ заявляє, що оцінку діям правоохоронців під час подій в Печерському районному суді Києва в ході розгляду справи екс-прем’єра Юлії ТИМОШЕНКО має давати виключно прокуратура.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні під час Години запитань до уряду у Верховній Раді, відповідаючи на запитання депутатів від опозиції, що керівництво МВС досі не дало оцінку діям міліції, яка застосовувала силу до народних депутатів та журналістів у Печерському райсуді.

«Оцінку їм може давати тільки прокуратура», - сказав А.МОГИЛЬОВ. Він наголосив, що якщо депутати вважають, що співробітники міліції діяли незаконно, то вони мають звернутися до прокуратури.

«Звертатись до нас з цим питанням не зовсім коректно згідно діючого законодавства», - сказав глава МВС.