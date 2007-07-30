Чого хочуть Мороз, Янукович та Ющенко? - коментарі політологів

Політичні експерти коментують відмову Партії регіонів брати участь у позачерговій сесії Верховної Ради України V скликання.

Про це свідчать передані УНІАН результати експерт-опитування, проведені Центром досліджень політичних цінностей.

Центр нагадує, що Партія регіонів не братиме участі в позачерговій сесії ВР, запланованої на 31 липня. У зв’язку з цим Центр звернувся до експертів із запитанням «Чому Партія регіонів відмовляється брати участь в позачерговій сесії ВР?».

Директор Київського інституту проблем управління ім. Горшеніна Кость БОНДАРЕНКО вважає, що “регіонали” не хочуть ділити відповідальність “за авантюри окремих політиків, які раніше виступали союзниками Партії регіонів, а тепер грають свою власну гру”. За його словами, “коли політичні “карлики” починають змушувати політичних “гігантів” вести політичні ігри, які граничать з авантюризмом, тоді виникає зворотній спротив”.

Голова Центру досліджень політичних цінностей Олесь ДОНІЙ переконаний, що Партія регіонів не братиме участі у позачерговій сесії ВР, бо її керівники не хочуть зривати домовленості з Президентом про участь партії у виборах. ““Регіонали” вже одного разу дали слово ЮЩЕНКОВІ, що вони йдуть на вибори 30 вересня. Щоб не зіпсувати імідж «людей слова», які вони старанно плекають, вони повинні проігнорувати останню витівку МОРОЗА”, - зазначив О.ДОНІЙ.

Водночас він не виключив, що “регіонали” спробують використати ситуацію для “чергового тиску на Президента для виторговування собі гарантій в поствиборчий період. Адже не секрет, що існують різні витоки інформацій щодо варіантів розвитку подій після виборів, і далеко не всі з цих сценаріїв можуть сподобатися лідерам Партії регіонів, і зокрема Віктору ЯНУКОВИЧУ”.

У свою чергу, голова правління Центру прикладних політичних досліджень «Пента» Володимир ФЕСЕНКО вважає, що О.МОРОЗ, скликаючи позачергову сесію ВР, хоче зірвати виборчий процес. “Така собі відповідь ЮЩЕНКУ: на позачергові вибори він відповідає позачерговою сесією. А також це контргра на полі конституційного процесу: на конституційні пропозиції ЮЩЕНКА і опозиції він пробує відповісти своїми конституційними ініціативами”, - зауважив експерт.

Він також не виключив, що О.МОРОЗ хоче зіграти на протиріччях між різними угрупуваннями всередині Партії регіонів. За словами В.ФЕСЕНКА, частина керівництва партії вже взяла курс на вибори, і виборча кампанія Партії регіонів вже розпочалась. “Але можливо, що частина керівництва має певні сумніви, побоювання щодо негативних наслідків цих виборів. Саме на ці сумніви і розраховує МОРОЗ”, - вважає політолог.

Керівник соціологічної служби «Український барометр» Віктор НЕБОЖЕНКО також вважає, що Партія регіонів не братиме участі у позачерговій сесії парламенту, бо не хоче порушувати домовленості з Президентом.

Крім того, на думку експерта, О.МОРОЗУ дуже важливо показати, що “Партія регіонів більше співробітничає з ЮЩЕНКОМ, ніж з МОРОЗОМ, і тим самим завдати певну ціннісну втрату знаменитій честі і гідності Партії регіонів, яка тримає своє слово, і показати, що Партія регіонів розвалила коаліцію, а не МОРОЗ”.

Водночас В.НЕБОЖЕНКО зазначив, що у разі формування у ВР кворуму завдяки наявності декількох десятків депутатів Партії регіонів, “це свідчитиме не стільки про подвійну гру Партії регіонів, скільки про конфлікти між різними секторами усередині партії”.

Директор Українського відділення Міжнародного інституту гуманітарно-політичних досліджень Володимир МАЛИНКОВИЧ вважає, що відмова Партії регіонів брати участь у позачерговій сесії ВР свідчить про те, що ПР намагається дистанціюватися від О.МОРОЗА. На думку експерта, “якщо Партія регіонів завтра дійсно не прийде на засідання парламенту, то це означатиме фактичний кінець коаліції”.

У свою чергу, президент Української Академії політичних наук Микола МИХАЛЬЧЕНКО вважає, що Партія регіонів не відмовляється брати участь у позачерговій сесії парламенту, а просто вважає це недоцільним, бо ВР вже юридично не існує.

“Для СПУ це не лише політична провокація, але і інформаційний привід для того, щоб пропіраритись. Сьогодні вже стартувала офіційна кампанія по виборам, а МОРОЗ вже має можливість тиждень бути присутнім в інформаційному просторі безкоштовно і показати які захисники трудового народу є СПУ і КПУ”, - переконаний експерт.