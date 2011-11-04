Єфремов називає поведінку опозиції демаршем

Фракція Партії регіонів критикує опозицію за блокування роботи Верховної Ради.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час брифінгу заявив лідер фракції ПР Олександр ЄФРЕМОВ.

«Зовсім не зрозумілим є черговий демарш фракції БЮТ по блокуванню трибуни ВР», - сказав він.

О.ЄФРЕМОВ нагадав, що саме на вимогу фракції «БЮТ-Батьківщина» сьогодні був запланований розгляд законопроекту щодо декриміналізації статей Кримінального кодексу. «Але коли вони заблокували трибуну з вимогою не розглядати цей закон, то це не зрозуміло», - сказав О.ЄФРЕМОВ.

Відповідаючи на запитання, коли все таки буде ухвалений відповідний закон в цілому, лідер фракції ПР зауважив, що його фракція визначилася з голосуванням щодо данного документа і готова його підтримувати в тому варіанті, який запропонував Президент України до першого читання. Що ж стосується статті 365 Кримінального кодексу, то, за словами О.ЄФРЕМОВА, фракція ПР не голосуватиме за відміну статті лише через одну людину. «Ми вважаємо, що це не правильно, бо законодавство формується не по відношенню до когось», - додав він.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні народні депутати з фракції "БЮТ-Батьківщина" блокували трибуну та президію парламенту.

Опозиція вимагала не розглядати законопроект щодо декриміналізації низки статей Кримінального кодексу, оскільки більшість не збирається голосувати за поправки, запропоновані опозицією. Зокрема, фракції опозиції пропонують внести поправки до цього законопроекту, які стосуються декриміналізації статті, за якою засуджено екс-прем’єра Юлію ТИМОШЕНКО.

«Ми не хочемо, щоб цей закон вносився в зал, якщо ми розуміємо, що під нього немає голосів», - сказав, зокрема, заступник лідера фракції «БЮТ-Батьківщина» Сергій СОБОЛЄВ, коментуючи блокування опозицією роботи ВР.

За словами С.СОБОЛЄВА, таким чином закон буде вважатися відхиленим і вже цієї сесії парламент не матиме права повернутися до його розгляду.

Після консультацій лідерів фракцій голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН повідомив, що розгляд законопроекту щодо декриміналізації низки статей Кримінального кодексу України перенесено на наступний пленарний тиждень.