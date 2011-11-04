Близько сотні націоналістів зірвали "Русский марш" у Києві

ВО «Свобода» заявляє про затримання чотирьох активістів партії під час перешкоджання націоналістами проведенню «Русского марша» сьогодні у Києві.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі «Свободи».

Троє затриманих – депутати місцевих рад: Вишгородської райради Юрій ЛЕВЧЕНКО та Юрій ГОРОДИСЬКИЙ, Узинської міської ради Назар НАУМЕНКО, а також активіст Олександр СОЛОНЬКО.

За даними партії, близько сотні українських націоналістів із ВО «Свобода» та УНА-УНСО не дозволили провести «українофобський шабаш під назвою «Русский марш» у Києві». Спочатку учасникам «Русского марша» не дозволили біля станції метро «Арсенальна» розгорнути свої транспаранти, після чого ті вирішили приєднатися до хресної ходи із Печерської Лаври, яку проводили представники УПЦ МП.

«В районі меморіалу жертвам Голодомору, при спробі розгорнути імперські гасла й прапори, російських шовіністів перепинили українські націоналісти, відібрали прапори і транспаранти й унеможливили подальше просування українофобів. Інші учасники хресного ходу не постраждали», - йдеться в повідомленні.

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Як повідомили УНІАН у відділі зв`язків з громадськістю ГУ МВС України у Києві, сьогодні у Києві під час проведення «Русского марша» співробітники правоохоронних органів затримали трьох активістів Всеукраїнського об`єднання "Свобода" за дрібне хуліганство.

Кілька активістів ВО "Свобода" висловили своє невдоволення проведенням цієї акції, в результаті чого виникла незначна сутичка. Трьох "свободівців" затримали співробітники міліції і доставили у Печерське райуправління.

Щодо них було складено адмінпротокол за дрібне хуліганство, після чого порушники були відпущені.