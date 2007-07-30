Розпорядження Мороза: перенести сесію на 7-10 серпня

Позачергова сесія Верховної Ради України п‘ятого скликання перенесена на 7-10 серпня 2007 року.

Про це йдеться в розпорядженні голови ВР України п’ятого скликання Олександра МОРОЗА №1038 від 30 липня 2007р. про внесення зміни до його ж розпорядження від 27 липня 2007 року №1036 «Про скликання позачергової сесії Верховної Ради України п‘ятого скликання», повідомили УНІАН у прес-службі парламенту.

У документі, зокрема, зазначається, що сесія переноситься “з метою забезпечення своєчасного інформування народних депутатів України про скликання позачергової сесії Верховної Ради України п‘ятого скликання”.

Керівнику апарату Верховної Ради України Володимиру ЗАЙЧУКУ доручено “забезпечити опублікування в газеті «Голос України» тексту цього розпорядження та розпорядження голови Верховної Ради України від 27 липня 2007 року №1036 «Про скликання позачергової сесії Верховної Ради України п‘ятого скликання», а також відповідне інформування народних депутатів України”.

Як повідомляв УНІАН, 27 липня О.МОРОЗ на вимогу 179 народних депутатів видав розпорядження про скликання 31 липня позачергової сесії Верховної Ради України п`ятого скликання.

Сьогодні, 30 липня, відбулися консультації лідерів фракцій коаліції з приводу завтрашньої позачергової сесії ВР, після яких заступник керівника фракції Партії регіонів Михайло ЧЕЧЕТОВ заявив, що фракція Партії регіонів завтра не братиме участь в позачерговій сесії, і вона не відбудеться.

У свою чергу, представники КПУ висловили готовність взяти участь у позачерговій сесії ВР.

Пізніше сьогодні було повідомлено, що керівники фракцій визнали за доцільне перенести засідання позачергової сесії Верховної Ради України V скликання на наступний тиждень.