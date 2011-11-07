Перед приїздом Януковича в людей перевіряють горища

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ на Буковині відвідає найуспішніше виробниче підприємство регіону - ТОВ "Чернівецький машзавод".

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на брифінгу голова Чернівецької обласної державної адміністрації Михайло ПАПІЄВ (В.ЯНУКОВИЧ завтра, 8 листопада, здійснить робочу поїздку на Буковину – УНІАН).

Також глава держави відвідає у селі Банчени Герцаївського району відновлений після пожежі Свято-Вознесенський чоловічий монастир і дитячий притулок, де перебувають під опікою Героя України, отця Михайла ЖАРА хворі на різні важкі фізичні та розумові недуги понад 150 дітей-сиріт.

За даними М.ПАПІЄВА, відвідання підприємства розпочнеться приблизно об 11.00, після чого В.ЯНУКОВИЧА познайомлять з виробничими потужностями машзаводу. Далі запланована виробнича нарада на заводі у розширеному складі за участю Президента та урядовців, де М.ПАПІЄВ має намір прозвітувати главі держави про здобутки і проблеми Чернівецької області за час свого губернаторства.

Зокрема, як повідомив голова Чернівецької ОДА, мова також піде про добудову Дністровської ГАЕС; включення ЧНУ ім. Юрія Федьковича до культурної спадщини ЮНЕСКО; модернізацію контрольно-пропускних пунктів на кордоні з Румунією; розвиток туристичної інфраструктури Буковини; проблема відбудови протипаводкових об’єктів, які постраждали від повені на Буковині у 2009 році та компенсації постраждалим мешканцям; будівництво нових прикордонних автомагістралей тощо.

Як повідомляють місцеві електронні ЗМІ, напередодні візиту Президента України до Чернівців правоохоронці перевіряли дахи прилеглих до ОДА будинків. Так, сьогодні правоохоронці попросили у мешканців будинку на вулиці Грушевського (навпроти приміщення ОДА) ключі від горища. Вони пояснили це необхідністю перевірки наявності виходів з горища на вулицю. За словами правоохоронців, це робиться "для безпеки під час візиту Президента до Чернівців". Як стало відомо УНІАН, посилені заходи безпеки запроваджуються і на Чернівецькому машзаводі та у селі Банчени.

Візит Президента України у Чернівецьку область анонсувався владою у середині жовтня. Однак в останній момент він був скасований.