Українська міліція купатиметься у перлинних ваннах за 50 тисяч

Міністерство внутрішніх закупило через тендер за державні кошти медичне обладнання для потреб відомства на загальну суму 2,63 мільйона гривень.

Зокрема, згідно з даними "Вісника державних закупівель", придбано підводні душі-масажі по 100 тисяч гривень за комплект, три перлинні ванни по 50 тис. грн за штуку, ванну для підводного душу-масажу з гідромасажною системою за 170 тис. грн та систему для гідроколонотерапії за 190 тисяч гривень.

Для довідки, перлинні ванни - одна з процедур гідротерапії, ідеальний засіб для загального оздоровлення і зміцнення захисних функцій організму, зняття стресових станів, тонусу всіх життєво важливих органів.

Найдорожчою виявилась наркозна станція Saturn Evo з гемодинамічним монітором та стійка хірургічна для артроскопії типу Storz по 498 тис. гривень за одиницю товару.

Нагадаємо, 7 листопада, змінився керівник Міністерства внутрішніх справ. Президент Віктор Янукович призначив Анатолія Могильова на посаду голови Ради міністрів АР Крим. Його місце зайняв головний податківець країни Віталій Захарченко.

Як повідомлялось, під час держзакупівель до 15% усього бюджету України осідає в кишенях чиновників.

ТСН