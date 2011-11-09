Табачник відмовився писати диктант з української мови
14:13, 09 листопада 2011Політика
3451 0
Образився на вчителів?
Міністр освіти і науки, молоді і спорту Дмитро ТАБАЧНИК не планує цього року писати диктант з української мови.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив журналістам сьогодні в Кабінеті міністрів.
«Я цього року не писатиму. Минулого року я писав. Тепер думаю, хай пишуть інші колеги», - сказав Д.ТАБАЧНИК.
Він нагадав, що минулого року, коли писав диктант, зробив тільки одну помилку, а вчителі, що перевіряли його роботу, оцінили її в 10 балів.
Д.ТАБАЧНИК побажав, щоб ті чиновники, які цього року писатимуть диктант, також одержали не менше 10 балів.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter