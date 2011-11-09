У Криму знайшли плюси у призначенні Могильова

Призначення колишнього міністра внутрішніх справ України Анатолія МОГИЛЬОВА новим головою Ради міністрів Криму було прогнозоване і цілком виправдане. Колишній глава МВС – жорсткий керівник, знайомий з реаліями автономії. Таку думку в коментарі УНІАН висловив лідер партії «Союз», депутат Верховної Ради Криму Лев МИРИМСЬКИЙ.

«А.МОГИЛЬОВ, об`єктивно, грамотний, жорсткий керівник. Якщо не зважати на паузи в його кар`єрі, викликані політичними перестановками в країні, то після роботи начальником кримської міліції він пішов на підвищення до Києва – причому відразу на міністерську посаду, а це про багато що говорить», – вважає Л.МИРИМСЬКИЙ.

За його словами, Президент України в своєму виборі мав керуватися, перш за все, професіоналізмом кандидата і його здатністю продовжити в Криму перетворення, початі за безпосереднього керівництва глави держави.

«Як би хто не ставився до змін в автономії, але призначенням А.МОГИЛЬОВА Президент продемонстрував готовність продовжувати взятий курс. Спадкоємність – це саме те, що відрізняє це призначення від аналогічних ситуацій в історії Криму. Кожен новий прем`єр починав все спочатку, і вже неможливо оцінити, були його старання позитивними чи негативними для республіки – вони просто нічим не закінчувалися», – сказав Л.МИРИМСЬКИЙ.

Він зазначив, що ще одним плюсом для Криму, за аналогією з Василем Джарти, стануть особисті добрі стосунки А.МОГИЛЬОВА з Президентом і, відповідно, продовження преференцій півострову.

Як повідомляв УНІАН, Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ 7 листопада 2011 року дав згоду на призначення головою Радміну АРК А.МОГИЛЬОВА, звільнивши його з посади міністра внутрішніх справ, яку той обіймав з березня минулого року.

Верховна Рада Криму 8 листопада затвердила А.МОГИЛЬОВА на посаді прем`єра АРК.

Посада голови Радміну Криму залишалася вакантною більше двох місяців. В.Джарти, який був прем`єром автономії близько півтора років, помер у середині серпня цього року після тяжкої хвороби.