На Київщині встановлять очисні системи у тубдиспансерах

У Київській області за участі німецьких фахівців реалізовуватиметься пілотний проект із встановлення фільтрів та очисних споруд у закладах, де лікуються хворі на туберкульоз.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської облдержадміністрації, про це сьогодні під час зустрічі домовилися голова ОДА Анатолій ПРИСЯЖНЮК та представник німецької компанії «ITN Nanovation».

«Представники компанії вже до кінця року розпочнуть роботи щодо встановлення обладнання в одному із тубдиспансерів області, зокрема, у Білій Церкві», - зазначив А.ПРИСЯЖНЮК.

За його словами, функціонування такої системи дасть можливість максимально очищати та утилізовувати продукти життєдіяльності такого закладу і тим самим бути надійним профілактичним щитом у розповсюдженню цієї хвороби. «Для нас це важливо, тому що на території області мешкає майже 3,5 тисячі людей з активною формою туберкульозу», – додав губернатор.

Фінансуватиметься проект за кошти німецької сторони, за рахунок інвестицій заплановано створити відповідне спільне підприємство.

У свою чергу, представник німецької сторони зауважив, що їхнє обладнання є інноваційним і найсучаснішим у цій галузі: частинки відходів через фільтри розщеплюються на молекулярному рівні, після чого вони є знезараженими та безпечними для довкілля.

У планах компанії - якнайшвидше провести роботи із проектування, сертифікації та встановлення обладнання.