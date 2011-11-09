Які політики можуть стати сюрпризом майбутніх виборів

Дихотомія «влада-опозиція» і протистояння по цій осі втрачає минулу гостроту сприйняття у суспільстві, тоді як на перший план виходить соціальний запит на нових лідерів, які мають здоровий прагматизм і навички з практичного порятунку економіки країни. Таку думку в коментарі УНІАН висловив директор Агентства моделювання ситуацій (АМС) Віталій БАЛА.

За його словами, «двополярна світоглядна система сьогодні поступово руйнується у свідомості українського суспільства. Протистояння влади і опозиції з нещодавнього часу втрачає первинне значення у виборців, для яких не зовсім зрозумілі реформи у виконанні влади, так само як і цілі опозиції на її нечисленних мітингах. Це означає, що суспільство живе в очікуванні появи нових лідерів, здатних не тільки декларувати реформи, а й реалізовувати їх, не тільки бездумно критикувати владу, а й примушувати її ухвалювати непопулярні рішення». В.БАЛА переконаний: «Якщо суспільство не одержить таких нових політиків, воно нагородить цією якістю нині існуючих. А це вже міфологізація, яка рано чи пізно закінчується розчаруванням і обдуреними надіями».

За словами В.БАЛИ, сьогодні виразно простежується соціальний запит на політиків нового покоління, здатних адекватно відповідати на виклики часу.

«Вже сьогодні зрозуміло, що це будуть зовні успішні і молоді політики, які кардинально відрізняються від усіх тих, кого ми бачимо сьогодні. Це політики, які не кричать «Ганьба» або «Хай живе»; це політики, здатні бути ефективними як у владі, так і в опозиції, що позитивно зарекомендували на будь-якому іншому терені», - говорить експерт.

«До таких політиків можна віднести і Віталія КЛИЧКА з його новим вже всеукраїнським проектом, і оновленого після невдалої президентської кампанії Арсенія ЯЦЕНЮКА, і нового яскравого трибуна майданів і студій Наталію КОРОЛЕВСЬКУ, і поки що яскравого і пам`ятного колишнього трибуна Майдану – Миколу ТОМЕНКУ. У цьому контексті можна пригадати навіть харизматичного і більш ніж успішного у своєму регіоні Олега ТЯГНИБОКА. Саме ці політики можуть стати головним сюрпризом на майбутніх виборах, якщо зможуть правильно себе позиціонувати», - вважає В.БАЛА.