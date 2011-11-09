У центрі Києва пройде шоу ножів «Сталева Грань»

19-20 листопада 2011 року у виставковому залі Торговельно-промислової палати України відбудеться свято холодної краси - Міжнародне ножове шоу «Сталева грань».

Музейні експозиції, авторські роботи, сучасні клинкові вироби і величезна кількість цікавих заходів, які проходитимуть буквально щохвилини, порадують навіть найдосвідченіших цінителів і знавців.

У рамках шоу працюватиме комісія Національного проекту Книга рекордів України (акредитований партнер Книги рекордів Гіннеса). Рекорд по метанню ножів планують встановити Сергій і Наталія ШАДРІНИ.

Окрім цього, відвідувачі зможуть побачити японське фехтування, шабельні бої, виступ вихованців Федерації ушу/гунфу і цигун України, яскраві танці в стилі Трайбл Беллліданс, кулінарні майстер класи представників ресторанів «Якіторія» і «AsiaStyle™» і багато іншого.

Традиційно працюватиме Місто Майстрів, в якому кожен бажаючий зможе навчитися ковальській справі, правити ножі, шити піхви, залучитися до виготовлення нецке і навіть виготовляти топорище за допомогою підручних засобів – українські майстри охоче поділяться своїми секретами.

Буде показана частина індійських катарів із The Feldman Collection, що відносяться до XVIII-XIX ст. Для експонування відібрано ряд зразків, які дозволять скласти якнайповніше уявлення про цей специфічний тип холодної клинкової зброї. The Feldman Collection – це одне з найбільших приватних зібрань у Європі, в якому налічується більш як 2,6 тис. пам'яток історії і культури Сходу і Заходу.

Рідкісна й екзотична зброя з колекції Музею історії зброї (м. Запоріжжя) вразить уяву навіть підготовленої і знаючої історію зброї людини. Незвичайний зовнішній вигляд деяких експонатів запорізького музею пояснюється особливостями окремих релігій - ритуальний кинджал Тибету пхурбу, індійський ритуальний меч рамдао та ін.

Експозиція сучасних ножів ознайомить відвідувачів з тенденціями ринку. Їх експонують:

«ІБІС» – найбільша в Україні мережа магазинів, в якій можна придбати товари для полювання, рибалки і активного відпочинку. Асортимент ножів представлений продукцією відомих американських і європейських компаній: Cold Steel, Spyderco, Zero Tolerance, Katz, Hogue, Blackhawk Blades; Puma, Fox Knives, Opinel, Boker, Mora; японськими ножами Mcusta, російськими фірмами, а також цілим рядом унікальних робіт ножових майстрів, які не залишать байдужими цінителів ексклюзивних речей.

«Еколог» - ексклюзивний представник відомої німецької фірми Carl Linder Nachf (Золінген). З 2005 по 2010 р. ножі Linder 4 рази удостоювалися вищих нагород International knife Award на щорічних збройових виставках IWA в Нюрнберзі. Такого результату поки не досягла жодна з ножових фірм миру.

«ЛЕЗО ГРУП» - провідний дистриб'ютор ножів, заточного інструменту, кухонних аксесуарів японських виробників Kasumi, Masahiro, Tojiro, Mcusta, Hattori, Hatamoto, Kanetsugu, Kanetsune, Rockstead, Hiro, G.Sakai, Seki-Cut, Seto. Кухонні, складні й туристичні ножі, авторські роботи, художні клинки, мечі японських майстрів.

«Кизляр Україна» - організатор шоу, представник найбільшого російського заводу «Кизляр» і ТОВ «Північна Корона» - офіційного постачальника Подарункового фонду Президента Російської Федерації.

Медичний супровід шоу забезпечує багатопрофільна клініка «Борис».

Час роботи шоу:

19 листопада - з 11.00 до 19.00.

20 листопада - з 10.00 до 18.00.

Вхід вільний.

Акредитація для представників ЗМІ і додаткова інформація за телефонами:

(044) 536-11-14 (15;16)

(066) 172-17-85.

Контактна особа:

ГРЕБЕНЩИКОВА Наталія

директор ТОВ «Кизляр Україна»

Детальніша інформація на сайті.