Власенко каже, що допит стане для Тимошенко тортурою

Не зважаючи на погіршення стану здоров’я екс-прем’єра Юлії ТИМОШЕНКО, слідчі податкової міліції наполягають на проведенні з нею слідчих дій.

Як передає кореспондент УНІАН, про це в інтерв’ю журналістам після зустрічі з Ю.ТИМОШЕНКО повідомив її адвокат Сергій ВЛАСЕНКО.

«Протягом останніх трьох днів захист Юлії Володимирівни наполегливо отримував вимоги від слідчих податкової міліції про проведення слідчих дій, не зважаючи на те, що вона самостійно не може пересуватися територією. Скоріш за все, завтра слідчі будуть наполягати на проведенні слідчих дій у приміщенні слідчого ізолятору з ТИМОШЕНКО», - сказав С.ВЛАСЕНКО.

При цьому він зауважив, що, враховуючи стан здоров’я Ю.ТИМОШЕНКО, йому важко уявити, яким чином ця процедура відбуватиметься.

«Я собі, чесно кажучи, не уявляю, як можна буде організовувати слідчі дії, коли людина практично лежить у ліжку і сама не може встати», - наголосив адвокат.

За його словами, допит в умовах, коли людина не може самостійно ходити, «в принципі можна прирівнювати до тортур».

Як повідомляв УНІАН, Державна податкова служба поновила розслідування у чотирьох кримінальних справах щодо діяльності корпорації «Єдині енергетичні системи України», в яких фігурує Ю.ТИМОШЕНКО.

За словами С.ВЛАСЕНКА, всі ці справи з приводу діяльності ЄЕСУ у 1996-1997 роках і стосуються начебто ухиляння від сплати податків, незаконного повернення ПДВ тощо.

Довідка УНІАН. 7 листопада Державна пенітенціарна служба поінформувала, що Юлії ТИМОШЕНКО важко ходити через загострення болю у хребті.

Після цього комісія МОЗ «здійснила дослідження стану здоров’я Ю.ТИМОШЕНКО та надала рекомендації щодо подальшого медикаментозного лікування».

Разом з тим фахівці МОЗ не виявили медичних протипоказань щодо проведення слідчих дій стосовно Ю.ТИМОШЕНКО.

Сьогодні, 9 листопада, С.ВЛАСЕНКО заявив, що стан здоров’я Ю.ТИМОШЕНКО значно погіршився, і вона не може самостійно ходити.