Захист: Тимошенко зустріне Новий рік вдома, якщо на це буде воля Януковича

Екс-прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО зможе зустріти Новий рік вдома тільки в разі, якщо на це буде воля чинного Президента Віктора ЯНУКОВИЧА.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні в інтерв’ю журналістам у Києві після відвідання Ю.ТИМОШЕНКО у СІЗО заявив її адвокат Сергій ВЛАСЕНКО, коментуючи інформацію, яка з’явилася в одній з польських газет, що екс-прем’єр може бути звільнена з-під варти до Нового року.

«Справа ТИМОШЕНКО повністю політично вмотивована… Тому вирішення питання ТИМОШЕНКО повністю і цілком залежить від однієї людини, і прізвище цієї людини не КІРЄЄВ, а Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ», - заявив С.ВЛАСЕНКО.

За його словами, «в залежності від бажання Віктора ЯНУКОВИЧА буде розв’язана ця справа».

«А можливостей і механізмів для цього є безліч, починаючи від рішення Апеляційного суду, яке, повірте, буде на сто відсотків узгоджено з Адміністрацією Президента, або шляхом декриміналізації 364, 365 статей Кримінального кодексу», - сказав С.ВЛАСЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 9 листопада, польське видання «Газета Виборча», посилаючись на джерела в Адміністрації Президента України, написала, що Ю,ТИМОШЕНКО можуть звільнити з-під варти до 20 грудня.

Зокрема, видання пише про існуючий план звільнення з-під варти Ю.ТИМОШЕНКО до 20 грудня. При цьому газета нагадує, що на 19 грудня заплановано саміт Україна – ЄС у Києві.

«Різдво, звичайно, вона зможе зустріти дома», - говорить людина, пов`язана з Адміністрацією Президента України. Але не може дати голову на відсіч, що цей план буде реалізований, тому що деякі люди в безпосередній близькості від Президента Віктора ЯНУКОВИЧА вважають, що Ю.ТИМОШЕНКО повинна сидіти, навіть ціною погіршення відносин із Заходом», - пише видання.

Співрозмовник газети зауважує, що в даному випадку не буде задіяно такий механізм звільнення, як амністія, оскільки для цього потрібно відповідне звернення Ю.ТИМОШЕНКО до глави держави. Не буде задіяно, за словами співрозмовника газети, і механізм винесення виправдального вироку й Апеляційним судом, оскільки він, згідно з нині чинним законодавством, не може цього зробити. «Єдиний спосіб виходу з в`язниці колишнього прем`єр-міністра - це прийняття поправок до Кримінального кодексу таким чином, щоб видалити статтю, за якою вона була засуджена», - розповів він. «Після прийняття нової редакції Кодексу парламентом Ю.ТИМОШЕНКО може вийти на свободу наступного дня», - додав співрозмовник «Газети Виборчої».