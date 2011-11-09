Янукович зустрівся з Міллером у Києві

У «Газпромі» відзначають, що переговорний процес з Україною ведеться інтенсивно.

Зокрема, на сайті компанії розміщено інформацію про те, що сьогодні в Києві в рамках переговорів з Україною з питань співпраці у газовій сфері відбулася робоча зустріч голови правління ВАТ «Газпром» Олексія МІЛЛЕРА і Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА.

«Сторони висловили задоволення поточним переговорним процесом. Робота ведеться інтенсивно, на сьогодні розглянуто великий перелік складних питань», - відзначають у «Газпромі».