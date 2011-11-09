Янукович зустрівся з Міллером у Києві
22:37, 09 листопада 2011Політика
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"Розглянули великий перелік складних питань"
У «Газпромі» відзначають, що переговорний процес з Україною ведеться інтенсивно.
Зокрема, на сайті компанії розміщено інформацію про те, що сьогодні в Києві в рамках переговорів з Україною з питань співпраці у газовій сфері відбулася робоча зустріч голови правління ВАТ «Газпром» Олексія МІЛЛЕРА і Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА.
«Сторони висловили задоволення поточним переговорним процесом. Робота ведеться інтенсивно, на сьогодні розглянуто великий перелік складних питань», - відзначають у «Газпромі».
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