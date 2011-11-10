МОЗ просить не спекулювати на здоров'ї Тимошенко

У Міністерстві охорони здоров’я стверджують, що їхні фахівці не входили до складу комісії, яка проводила медичний огляд екс-прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО та давала висновки щодо стану її здоров`я.

Про це йдеться у переданому УНІАН повідомленні прес-служби МОЗ.

Зокрема, як підкреслили в міністерстві, на виконання рішення Печерського районного суду Києва була створена медична комісія, до складу якої увійшли провідні фахівці медичних установ Національної академії медичних наук України, яка 7 та 9 листопада провела медичний огляд і обстеження Ю.ТИМОШЕНКО у межах Лук’янівського СІЗО. Представники Міністерства охорони здоров`я України до складу комісії, яка оглядала Ю.ТИМОШЕНКО, не входили, наголошується у повідомленні.

«Висновки щодо стану здоров`я Ю.ТИМОШЕНКО приймались колегіально, протокол підписаний усіма членами комісії», - поінформували в МОЗ.

У міністерстві підкреслили, що, поважаючи право Ю.ТИМОШЕНКО на збереження лікарської таємниці та згідно з чинним законодавством, лікарі не можуть розголошувати діагноз та висновки.

«Міністерство охорони здоров`я України звертається до політиків та представників засобів масової інформації з проханням не спекулювати на темі здоров`я та не політизувати діяльність лікарів», - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, 9 листопада Державна пенітенціарна служба поінформувала, що 7 та 9 листопада у Київському СІЗО працювала комісія у складі провідних фахівців МОЗ України, яка здійснила дослідження стану здоров’я Ю.ТИМОШЕНКО та надала рекомендації щодо подальшого медикаментозного лікування.

У повідомленні підкреслювалося, що «медичних протипоказань щодо проведення слідчих дій відносно Ю.ТИМОШЕНКО комісією не виявлено, про що зазначено у відповідному акті».

Довідка УНІАН. 7 листопада пенітенціарна служба заявила, що Юлії ТИМОШЕНКО важко ходити через загострення болю у хребті.

"5 листопада ТИМОШЕНКО під час ранкової прогулянки з власної необережності спровокувала загострення больового синдрому у поперековому відділі хребта, що спричинило порушення функції ходи", - зазначається в повідомленні.

9 листопада захисник Ю.ТИМОШЕНКО Сергій ВЛАСЕНКО заявив, що стан здоров’я Ю.ТИМОШЕНКО значно погіршився, і вона не може самостійно ходити.