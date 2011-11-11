НУ: Влада зробила відчутний крен у бік Росії

Влада зробила відчутний крен у бік Росії, заявив голова центрального виконкому партії «Наша Україна» Сергій БОНДАРЧУК.

Як повідомили УНІАН у прес-службі партії, за його словами, попри заяви Президента Віктора ЯНУКОВИЧА про незмінність європейського курсу України, влада своїми реальними діями показує відмову від курсу на євроінтеграцію та відчутний зовнішньополітичний крен в бік Росії.

С.БОНДАРЧУК зауважив, що угода, яка передана до Верховної Ради для ратифікації про нібито зону вільної торгівлі у рамках СНД, є відтворенням московських декларацій попередніх років та не вирішує ключових питань для української економіки.

«Угода, під якою стоїть підпис прем'єр-міністра АЗАРОВА, не створює умов для вільної торгівлі енергоносіями, не відкриває нові ринки для українських аграріїв чи металургів. Відтак, пан АЗАРОВ привіз для української економіки совковий плацкартний квиток у Митний союз з наднаціональними повноваженнями в Москві», - сказав С.БОНДАРЧУК.

За його словами, поки за межами безмитної торгівлі залишаються такі важливі для України товари як нафта, газ і цукор, говорити про взаємовигідну та рівноправну торгівлю з Росією не доводиться.

«Ще одним кроком до збільшення залежності від Росії стало переведення розрахунків за газ у валюту РФ. Такий крок ставить Україну у пряму залежність від постійних коливань кредитно-валютних курсів нестабільної російської валюти», - зауважив С.БОНДАРЧУК.

«До того ж, не маючи російських рублів у достатній кількості, Україна змушена буде купувати їх, витрачаючи власні золотовалютні резерви, або брати невигідні кредити у тієї ж таки Росії, що додатково збільшить нашу боргову залежність від цієї держави», - додав він.

На переконання С.БОНДАРЧУКА, на цьому тлі, а також з урахуванням злиття авіапромів Росії та України, продовження базування Чорноморського флоту РФ та інших відчутних поступок в бік Росії, усі європейські потуги нинішньої влади виглядають пустопорожнiми. «Досвід доводить, що недалекоглядна політика поступок Росії веде Україну у глухий кут, - вважає він.

На думку С.БОНДАРЧУКА, запуск Росією «Північного потоку» в обхід України та успіхи європейських країн у питанні зменшення ціни російського газу через судові процеси мали б навчити нинішнє українське керівництво, як насправді потрібно відстоювати національні інтереси.