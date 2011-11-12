Донька Тимошенко: цей режим уже просто займається катуванням

Не зважаючи на те, що колишній прем'єр-міністр України, лідер партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко не може ходити та вставати, перебуваючи за ґратами, у неї є своя місія і мета. Про це розповіла в інтерв'ю "Радіо Свобода" її донька Євгенія Карр.

"Звичайно, умови – жахливі, нелюдські. Я думаю, що не кожен чоловік би витримав такі умови, навіть декілька днів. Але, знаєте, дійсно, такі випробування показують характер людини. Тому що вона знає, що вона там не просто перебуває з якихось причин. Вона там перебуває з політичних причин. У неї є місія і є мета. І сподіваюся на те, що її перебування там і таке несправедливе покарання викличуть у подальшому якісь зміни в суспільстві й призведуть до чогось позитивного", - сказала вона.

На її думку, моральний стан Тимошенко говорить про те, що вона - людина сильної волі.

"Те, як вона тримається, і її моральний стан – це доказ того, що вона дійсно дуже сильна, людина сильної волі. Вона - лідер. У неї є своя мета, якій вона віддана, і зараз навіть це її підтримує. Це розуміння того, що в Україні вона потрібна, що зараз просто такий період, коли потрібно зібрати усю силу духу – триматися й не звертати уваги на якісь умови", - зауважила Карр.

За її словами, "режим бажає морально задушити Тимошенко".

"Вони сподіваються довести маму до такого стану, щоб уже нічого не хотілося – ні брати участь у виборах, ні у політиці, ні у громадській діяльності. Але це все робиться даремно. Я впевнена – цього ніколи не станеться. У нас сім'я не така слабка, і ми не боїмося тиску, тому що немає ніяких законних підстав, щоб звинуватити когось із найближчого оточення Тимошенко", - підкреслила Євгенія.Також вона висловила обурення з приводу того, що у СІЗО проводяться слідчі дії у самій камері.

"Це уже перейшло межу всіх принижень і переслідувань. Зараз цей режим уже просто займається катуванням. Людина – лежача, хвора, а її допитують просто в камері", - додала Карр.

Gazeta.ua