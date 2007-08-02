Партії наввипередки затверджують списки

У Києві розпочався третій етап V з’їзду політичної партії “Народний Союз Наша Україна”.

Як передає кореспондент УНІАН, на з’їзді планується ухвалити рішення про утворення виборчого блоку політичних партій «Наша Україна – Народна самооборона», ухвалити рішення про обрання делегатів на міжпартійний з’їзд блоку “НУ-НС”, затвердити пропозиції щодо кандидатів у народні депутати України від НСНУ до виборчого списку блоку.

Також з’їзд має ухвалити рішення про утворення єдиної політичної партії національно-демократичного спрямування.

Таке ж рішення має ухвалити й третій етап ІХ (позачергового) з’їзду Української народної партії, який тех розпочався у Києві.

Як передає кореспондент УНІАН, делегати з’їзду планують розглянути низку питань. Зокрема про утворення виборчого блоку політичних партій «Наша Україна – Народна самооборона», прийняти рішення щодо утворення єдиної національно-демократичної політичної партії, а також затвердити виборчий список УНП у складі виборчого списку блоку. Крім цього, делегати з’їзду оберуть делегатів на міжпартійний з’їзд блоку.

Перед початком третього етапу з’їзду лідер УНП Юрій КОСТЕНКО зазначив, що у партії велися активні дискусії про формат її участі у дострокових виборах. За його словами, УНП, як і раніше, дотримується позиції, що в Україні має бути створена повноцінна права альтернатива.

Ю.КОСТЕНКО висловив переконання, що нині лише блок пропрезидентських сил демонструє свою відданість проєвропейським цінностям. Враховуючи це, за словами лідера партії, УНП іде на вибори в блоці «Наша Україна – Народна самооборона».

«Альтернативи такому рішенню немає», - підкреслив Ю.КОСТЕНКО. Разом з тим він зазначив, що на з’їзді, звичайно, будуть висловлюватись різні думки на цю тему, але остаточне рішення ухвалять делегати з’їзду.

З’їзд УНП проходить в закритому режимі.

У Києві розпочав роботу й черговий етап VIII з’їзду всеукраїнського об’єднання «Батьківщина».

Як передає кореспондент УНІАН, з’їзд проходить в Українському домі на Європейській площі. В ньому беруть участь 286 делегатів.

Під час з’їзду планується прийняти рішення про участь «Батьківщини» у дострокових парламентських виборах 30 вересня в складі Блоку Юлії Тимошенко.

Крім того, передбачається, що делегати з’їзду затвердять список кандидатів в народні депутати від ВО “Батьківщина”.