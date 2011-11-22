У Донецьку голодують 47 чорнобильців
11:29, 22 листопада 2011Політика
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Розвиваються застудні захворювання...
Сьогодні в Донецьку голодування продовжують 47 чорнобильців.
Про це УНІАН повідомив член ініціативної групи голодуючих Володимир СУМАРУКОВ.
За його словами, минула ніч в палатковому містечку пройшла «нормально, спокійно». «Правда, у кількох чоловіків розвиваються застудні захворювання», - додав він.
В.СУМАРУКОВ не виключив, що «хворих застудою доведеться відправити додому лікуватися, щоб не заразили інших».
«В усьому іншому ситуація не змінилася», - сказав він.
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