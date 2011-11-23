"Батьківщина" зібрала підписи за відставку Януковича

24 тисячі жителів Закарпатської області поставили підписи під зверненням за відставку Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА.

Про це кореспонденту УНІАН повідомив перший заступник голови Закарпатської обласної організації партії «ВО «Батьківщина», депутат Закарпатської облради Антон ЛІВРІНЦ.

За його словами, на Закарпатті триває збір підписів за відставку В.ЯНУКОВИЧА та проведення президентських виборів. «Також збираємо підписи за розпуск Верховної Ради, у якій сформована більшість займається лише обслуговуванням забаганок правлячої верхівки, не дбаючи про людей», - додав А.ЛІВРІНЦ.