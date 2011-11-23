В Умані відкриють консульський пункт Ізраїлю

У місті Умань Черкаської області за рішенням міністра туризму Ізраїлю на час паломництва хасидів працюватиме консульський пункт.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на прес-конференції голова Черкаської облдержадміністрації Сергій ТУЛУБ, коментуючи результати візиту черкаської делегації до Держави Ізраїль, що відбувся минулого тижня.

В Ізраїлі губернатор провів ряд зустрічей із представниками влади та приватними інвесторами. Зокрема, С.ТУЛУБ мав розмову з міністром туризму Ізраїлю Стасом МІСЕЖНІКОВИМ, міністром закордонних справ Ізраїлю Авігдором ЛІБЕРМАНОМ та іншими посадовцями. Окрему увагу було приділено проблемам, пов’язаним з паломництвом бреславських хасидів в Умань на святкування Рош-га-Шана.

Під час зустрічі з патріархом ТЕОФІЛОМ ІІІ Святого Граду Єрусалима та Усієї Палестини С.ТУЛУБ звернувся з проханням про направлення єрусалимських християнських святинь до Черкащини. Вони домовились обговорити це питання детальніше за сприяння Посольства України в Ізраїлі й визначити терміни привезення святинь.

За словами губернатора Черкащини, найближчим часом очікується приїзд в область заступника міністра туризму Ізраїлю з групою бізнесменів та інвесторів.

Як повідомляв УНІАН, щороку восени на свято Рош-га-Шана на Умані на могилу засновника хасидизму (гілки іудаїзму) рабі Нахмана прибувають тисячі хасидів.