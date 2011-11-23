Азаров обіцяє підвищення пенсій для чорнобильців - у три етапи

Кабінет міністрів України з 2012 року має намір провести триетапне підвищення розміру пенсій і виплат особам, які постраждали в результаті Чорнобильської катастрофи.

Як передає кореспондент УНІАН, про це прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ заявив, відкриваючи сьогоднішнє засідання Кабміну.

«Планується, що з 2012 року в три етапи проводитиметься підвищення їх (пенсій – УНІАН) розміру», - сказав прем`єр.

При цьому він відзначив, що підвищення торкнеться не тільки мінімального розміру пенсії, а й розміру щомісячної додаткової пенсії за шкоду, завдану здоров`ю громадян, які брали участь в ліквідації чорнобильської аварії.

Крім того, повідомив М.АЗАРОВ, на сьогоднішньому засіданні Кабміну уряд також планує затвердити ще низку нормативних документів, що стосуються питань соціального забезпечення громадян. Зокрема, уряд має намір удосконалити порядок надання дотацій роботодавцям за рахунок Фонду соціального захисту для створення робочих місць для інвалідів.

Також Кабмін розгляне порядок розрахунку страхового стажу, який дає право працівникам освіти, охорони здоров`я і культури на призначення грошової допомоги при виході на пенсію, яка, нагадав прем`єр, дорівнює 10 місячним мінімальним пенсіям.

Крім того, повідомив М.АЗАРОВ, Кабмін сьогодні затвердить порядок надання гарантованої безплатної правової допомоги незахищеним верствам населення.

Як повідомляв УНІАН, 18 листопада М.АЗАРОВ заявив, що Кабінет міністрів розглядає можливість підвищення пенсій інвалідам-чорнобильцям до 3-4 тис. грн.

«Підвищимо пенсію чорнобильцям-ліквідаторам інвалідам І групи, ІІ групи, ІІІ групи. Потім підемо далі», - пообіцяв М.АЗАРОВ.

Він пояснив, що Кабмін розглядає можливість виплати пенсій інвалідам І групи на рівні 4 тис. грн., ІІ - 3,5 тис. грн., ІІІ - 3 тис.

Крім того, М.АЗАРОВ зазначив, що і в подальші роки уряд має намір підвищувати пенсії чорнобильцям, а також здійснювати реконструкцію лікарень для них по всій Україні.