Під розповіді про скорочення Азаров збільшив число урядовців у Кабміні

Кабінет міністрів України збільшив граничну чисельність співробітників свого секретаріату на 15 осіб — із 592 до 607 людей.

Як повідомляє Дзеркало тижня, постанову №381 від 21 листопада 2011 року підписано прем`єром Миколою Азаровим і розміщено на сайті Кабміну.

Міністерству фінансів доручено врахувати витрати на утримання нових урядовців при доопрацюванні проекту державного бюджету на 2012 рік.

Як заявляв міністр юстиції Олександр Лавринович, за останній рік апарати центральних органів влади було скорочено на 17%.