За меддопомогою вже звернулися 85 чорнобильців

У Донецьку за екстреною медичною допомогою до лікарень міста звернулися 85 чорнобильців, які беруть участь в акції протесту, з них 8 людей були госпіталізовані.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Донецької обласної держадміністрації з посиланням на заступника начальника Головного управління охорони здоров`я ОДА Тамару ЦИГАНОК, яка прокоментувала ситуацію щодо стану здоров`я інвалідів-чорнобильців, які беруть участь в акції протесту біля будівлі Управління Пенсійного фонду України в Донецькій області.

За словами Т.ЦИГАНОК, станом на 15.00 23 листопада за екстреною медичною допомогою до лікувальних установ міста звернулися 85 чоловік, із них 8 чоловік були госпіталізовані.

«Стан двох із госпіталізованих покращився, і на даний момент вони виписані з лікарні. Стан ще двох хворих - середньої тяжкості. Решта госпіталізованих учасників акції протесту - в задовільному стані», - сказала Т.ЦИГАНОК.

Як повідомляв УНІАН, чорнобильці в Донецьку голодують з 15 листопада, вимагаючи виплати їм законних пенсій у повному обсягу і зустрічі з прем`єр-міністром Миколою АЗАРОВИМ.