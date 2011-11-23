Герман вважає образою пам’яті жертв Голодомору КВК в Херсоні

Радник Президента України, керівник головного управління з гуманітарних та суспільно-політичних питань АП Ганна ГЕРМАН вважає образою пам’яті жертв Голодомору проведення в Херсоні півфіналу регіональної ліги КВК, яке заплановано на 26 листопада.

«Я мала розмову з виконувачем обов’язки голови Херсонської обласної державної адміністрації В’ячеславом БІЛИМ (голова перебуває у відпустці), - сказала в інтерв’ю УНІАН Г.ГЕРМАН. – Попросила його зважити й перенести цю подію (півфінал КВК. – Ред.) на іншу дату. Він висловив розуміння й пообіцяв, що зробить для цього все можливе та поінформує Адміністрацію Президента».

Як повідомляв УНІАН, у Херсоні в День пам`яті жертв Голодомору заплановано півфінал регіональної ліги КВК, в місті розклеєні відповідні афіші. Раніше начальник управління сім`ї, молоді та спорту Херсонської ОДА Олег КРАВЕЦЬ заявляв, що скасувати півфінал КВК неможливо, оскільки, в іграх беруть участь команди з інших міст, і вже вирішено питання з їх приїздом і поселенням. Також, за його словами, цей півфінал КВК проводиться в рамках виконання обласної програми "Молодь Херсона" і фінансується з обласного бюджету.

26 листопада в Україні щорічно відповідно до Указу Президента України від 26.11.1998 р. відзначається День пам`яті жертв Голодомору. Цього дня, згідно з кількома указами Президента і відповідним Законом України обмежують масові розважальні заходи, вносять зміни до розкладу мовлення каналів і радіостанцій, а окремі розважальні телеканали навіть припиняють мовлення.