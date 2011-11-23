Аніщенко не віддасть аналізи Тимошенко першому-ліпшому

Міністерство охорони здоров’я України наполягає на тому, щоб аналізи колишнього прем’єра Юлії Тимошенко робилися тільки в системі МОЗ. Про це Радіо Свободазаявив глава відомства Олександр Аніщенко.

«Пані Тимошенко хоче, щоб це тільки для неї було зроблено аналізи. Але, на жаль, вона перебуває в певній установі, і якщо її лікувати, вони (СІЗО – ред.) відповідають за її життя», – заявив міністр журналістам.

«Зробить аналізи – ми не знатимемо результатів. Якщо будуть відомі результати, то невідомо в якій лабораторії, і чи ті це результати, які були. Тому ми наполягаємо на своєму», – наголосив Олександр Аніщенко.