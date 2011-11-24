«Свобода» обурена громадянством США у депутата

Державна міграційна служба України захищає депутата Одеської обласної ради від Партії регіонів Олександра ПРЕСМАНА, не вважаючи його публічне зізнання про набуття громадянства США підставою для позбавлення громадянства України.

Таку заяву оприлюднила прес-служба Одеської облорганізації ВО “Свобода”, посилаючись на отриману відповідь Державної міграційної служби України на запит щодо офіційного реагування на публічне зізнання депутата Одеської облради О.ПРЕСМАНА у подвійному громадянстві.

У переданому УНІАН документі зазначається, що ВО “Свобода” також направила до Генеральної прокуратури та Президента України звернення “з вимогою негайно позбавити повноважень депутата О.ПРЕСМАНА і розпочати оформлення втрати громадянства України, оскільки, відповідно до Закону України "Про громадянство", добровільне набуття громадянином України громадянства іноземної держави є підставою для втрати громадянства України”.

Як наголошують у ВО “Свобода”, направляючи звернення, «свободівці» керувалися також оприлюдненим О.ПРЕСМАНОМ наміром “балотуватися на виборах до Верховної Ради України 2012 року”.

Автори заяви акцентують, що "О.ПРЕСМАН належить до того класу, який вважає, що закон їм неписаний… Але зухвалості має бути межа. Неприпустимо, щоб в українському парламенті перебували ще й громадяни іноземних держав”.

Виходячи з цього, "Свобода" ще раз звертатиметься до Генпрокуратури з вимогою «відреагувати на це неподобство».

Як повідомляв УНІАН, у вересні ц. р. на прес-конференції депутат Одеської обласної ради від Партії регіонів О.ПРЕСМАН заявив, що наявність у нього двох паспортів - українського і американського - не суперечить нормам чинного законодавства України.

За його словами, «сьогодні багато правоохоронних органів займаються Олександром ПРЕСМАНОМ. Якщо я сьогодні депутат облради і, можливо, один з кандидатів в депутати Верховної Ради, то, напевно, на це запитання всі вже відповіли». «Насправді, я у 2001 році одержав американський паспорт, і від цього не відмовляюся. Протягом десяти років він у мене (термін дії – УНІАН) закінчився», - уточнив О.ПРЕСМАН.

«Я є громадянином України… Немає такого закону, який заперечує друге громадянство. Є для цього правоохоронні органи, є ВВІРи в Одеській області, де мені видано цивільний паспорт…», - підсумував депутат.