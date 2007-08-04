Нові соціологічні центри створюються задля брудних технологій на виборах

Керівник Центру прикладних політичних досліджень “Пента” Володимир ФЕСЕНКО вважає, що нові соціологічні центри та служби створюються з метою застосування брудних технологій у виборчій кампанії.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку він висловив сьогодні під час засідання круглого столу.

За словами В.ФЕСЕНКА, ці технології може спрацювати, але матиме дуже низький ефект. За його словами, в основному, такі методи ведення політичної боротьби як оприлюднення неправдивих даних соціологічних досліджень розраховані на тих виборців, які ще не визначилися зі своїми політичними вподобаннями.

Водночас В.ФЕСЕНКО висловив переконання, що “соціологія – це інструмент дослідження громадської думки, а не один із засобів політичної боротьби”.

Водночас, член Партії регіонів Михайло ЧЕЧЕТОВ наголосив, що в Україні починають з’являтися “приватизовані” соціологічні центри, які працюють на замовлення однієї політичної сили, створюючи ті рейтинги, які цій силі вигідні.