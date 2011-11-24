Партія Кличка провела флеш-моби на українському кордоні

Партія «УДАР Віталія Кличка» в рамках всеукраїнської акції «Свобода – це Європа» провела на чотирьох пунктах кордону України з країнами ЄС Польщею, Румунією, Угорщиною та Словаччиною флеш-моби.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі «УДАРу».

Як зазначається в повідомленні, зокрема, більше двох сотень людей зібрались на контрольно-пропускному пункті у Чопі, де партійці закарпатського «УДАРу» символічно з’єднали стрічкою стилізовані прикордонні стовпи України та Євросоюзу.

«Ми хочемо, аби люди в Україні та за її межами знали, що є політичні сили, для яких євроінтеграція є ключовим пріоритетом», – зазначив голова Закарпатського «УДАРу» Валерій ПАЦКАН. Політик також вважає, що Угода про асоціацію з ЄС має бути підписана якнайшвидше, і для цього потрібно апелювати як до Брюсселю, так і до української влади, яка повинна виконати свої зобов’язання перед Європою.

На КПП «Порубне» на кордоні України та Румунії відбулася зустріч партійців «УДАРу» з румунською делегацією, до складу якої увійшли керівники «примарій» – місцевих рад Румунії, а також представники громадських організацій та журналісти. Партійці «УДАРу» та їх гості обговорили перспективи прикордонного співробітництва.

Флеш-моб до Дня свободи відбувся на КПП «Краковець» у Львівській області. «Сьогодні українцям як ніколи важливо подбати про збереження в країні європейських принципів – свободи вибору, свободи думки, свободи пересування й просто свободи, яку нам часом так хочуть обмежити у кабінетах чиновників», – зазначив голова Львівського «УДАРу» Ярослав ГІНКА.

Також в рамках цієї акції, організованої партією до Дня Свободи, в усіх обласних центрах та в столиці України пройшли заходи, в ході яких активісти «УДАРу» роздавали людям стрічки з символікою України та Євросоюзу і говорили про те, наскільки важливо сьогодні втримати в Україні головні європейські цінності – права й свободи людини. На думку представників «УДАРу», українцям нині бракує інформації про переваги європейського вибору.

«Свобода для нас – це Європа з її цінностями та демократичними стандартами. Тож пов’язуючи стрічки з символікою України та ЄС, ми демонструємо, що український народ прагне бути частиною європейської спільноти», – наголошують у партії «УДАР Віталія Кличка».