Пшонка мав зустріч з євродепутатом

Сьогодні Генеральний прокурор України Віктор Пшонка зустрівся з депутатом Європарламенту від Латвійської Республіки членом групи «Альянс прогресивних соціалістів та демократів» Олександром Мирським. Про це повідомляєпрес- служба ГПУ. У ході зустрічі сторони обговорили питання реформування законодавства України з метою його наближення до стандартів та принципів Європейського Союзу. Зокрема, відбувся обмін думками щодо визначення місця та повноважень органів прокуратури з огляду на очікуване прийняття нового Кримінально-процесуального кодексу України та внесення змін до Закону України «Про прокуратуру».

Також було розглянуто й інші питання, пов`язані із діяльністю органів прокуратури. Зокрема, європарламентар цікавився кримінальними справами, що становлять особливий громадський інтерес.

Наприкінці заходу Олександр Мирський висловив вдячність за надану можливість обговорити актуальні питання діяльності органів прокуратури України безпосередньо із керівником відомства.