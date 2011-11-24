Нардеп обурена, що у Луганській області закликають до руйнування України

Народний депутат України, голова підкомітету Верховної Ради з питань реклами Олена КОНДРАТЮК висловлює стурбованість з приводу бездіяльності державної влади у Луганську і на національному рівні з приводу трансляції на регіональних телеканалах Луганська рекламного ролика Євразійського союзу, у якому декілька пар рук спочатку руйнують пазл у вигляді карти України, Росії, Білорусі та Казахстану, а потім його збирають під нав’язливим лого Євразійського Союзу.

Про це О.КОНДРАТЮК заявила в коментарі, переданному УНІАН.

Як наголошує депутат, у рекламному ролику присутній державний символ України - Державний прапор, а також державні символи інших держав, що є порушенням вимог статті 8 Закону України «Про рекламу».

О.КОНДРАТЮК вважає, що «цілком зрозуміло, що місцева влада, яка представляє Партію регіонів і Президента України, мовчазно схвалює цю рекламну кампанію, раз погодилась з такою трансляцією».

Вона зауважує, що окрім рекламного ролику, у Луганську на носіях зовнішньої реклами розміщено рекламу Євразійського союзу також без дотримання вимог чинного Закону України «Про рекламу».

«Як голова підкомітету Верховної Ради з питань реклами я змушена звернутися до Генеральної прокуратури України, Державної інспекції України з питань захисту прав споживачів та до Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення з проханням згадати, що вони представляють державу Україна і мають дбати про її захист, і, звичайно, зобов’язані дати правову оцінку фактам прояву недобросовісної реклами та вжити відповідних заходів», - повідомила О.КОНДРАТЮК.

«Заклики до руйнування України у Луганській області мають бути негайно зупинені!», - заявляє народний депутат.