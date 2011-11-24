ЗМІ: СБУ допитала соратника Лазаренка

Один з ключових фігурантів справ Юлії Тимошенко і Павла Лазаренка Петро Кириченко був допитаний минулого тижня Службою безпеки України. Про це ЛІГАБізнесІнформ повідомив колишній глава управління зі зв`язків з громадськістю СБУ Станіслав Речинський.

За словами Речинського, допит Кириченка провів заступник начальника Головного слідчого управління СБУ Леонід Симоненко.

"З Кириченком провели відеоконференцію", - розповів він. Інформацію про допит підтвердило і незалежне джерело в Службі безпеки.

Нагадаємо, Кириченко, за версією прокуратури, був розпорядником рахунків Лазаренка. У США він виступив одним з основних свідків звинувачення проти Лазаренка в обмін на свободу.

Наприкінці жовтня перший заступник генпрокурора Ренат Кузьмін в інтерв`ю ЛІГАБізнесІнформ розповів, що в матеріалах американської справи проти Лазаренка є відомості про те, що Юлія Тимошенко була причетна до вбивства народного депутата Євгена Щербаня - саме з її рахунків нібито було оплачено це вбивство. Про це в допитах нібито згадував Петро Кириченко. Однак, за словами Кузьміна, допитати Кириченка прокуратура не могла через те, що він - громадянин США.

При цьому примітним фактом є те, що на початку вересня в Києві затримали дружину Петра Кириченка Ізабеллу. Прокуратура звинуватила її в шахрайстві - вона спробувала продати столичні квартири, які належали Петру Кириченку і перебували під арештом.

У своєму інтерв`ю Кузьмін стверджував, що Ізабелла Кириченко пред`явила нотаріусу підроблену постанову слідчого Генпрокуратури про зняття арешту з квартир. При цьому за версією депутатів від БЮТ, Ізабеллу Кириченко "заманив" до Києва один з колишніх депутатів від БЮТ, який перейшов до фракції Партія регіонів.

Минулого тижня Ізабеллу Кириченко випустили під підписку про невиїзд.

За словами Речинського, домогтися від Кириченка свідчень про причетність Тимошенко до вбивства Щербаня СБУ так і не вдалося.

Прес-секретар СБУ Марина Остапенко не змогла прокоментувати допит Кириченка.