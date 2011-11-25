Київська облрада вибрала двох заступників своєму главі

Депутати Київської обласної ради обрали заступниками свого голови представників Партії регіонів.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі обласної організації ПР.

Зокрема, першим заступником голови облради обрано Юрія ПАВЛОВА, який до цього працював заступником голови, а у попередньому скликанні - першим заступником голови облради.

Крім того, на посаду заступника голови облради депутати обрали Івана ШКИРТУ, який свого часу працював головою Яготинської та Бориспільської райдержадміністрацій.

Ю.ПАВЛОВ та І.ШКИРТА є членами Партії регіонів.