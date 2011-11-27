В Європі крематорії й трупи собак називають Аушвіцем України

Крематорії та нескінченну кількість трупів собак багато європейських газет уже назвало Аушвіцем України.

Про це в інтерв`ю DT.UAзаявила представниця однієї з найвпливовіших аристократичних родин — принцеса Майя фон Гогенцоллерн.

«Ми готові запропонувати безоплатну допомогу в стерилізації тварин, що за правильного підходу може за два-три роки скоротити чисельність бездомних тварин у сім-вісім разів. І я під час зустрічей з українськими чиновниками постараюся переконати їх у необхідності запуску цієї програми в Україні. А заодно й у тому, що платити людям потрібно не за вбивство собаки, а за те, щоб собак брали додому».

Майя фон Гогенцоллерн підкреслила, що готова приїхати зі своєю командою докторів до України й здійснити стерилізацію досить оперативно. «Але знаємо, що для запуску програми потрібно отримати дозвіл на використання кетаміну, який застосовується для наркозу», — додала вона.

Принцеса також підкреслила, що їй відомо й про тяжке становище тварин в Київському зоопарку: «І це теж тема моєї розмови з представниками київської влади».