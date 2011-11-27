У Донецьку й досі голодують 27 чорнобильців

У Донецьку в наметовому містечку 27 інвалідів-чорнобильців продовжують голодування, розпочате 15 листопада, проти скорочення їм пенсійних виплат.

Як передає кореспондент УНІАН, за словами голови Донецької обласної організації Всеукраїнської громадської організації інвалідів Чорнобильської катастрофи «Чорнобиль-Єдність» Миколи ГОНЧАРОВА, наразі ситуація в наметовому містечку спокійна, ніяких ексцесів ні минулої ночі, ні вдень не було.

М.ГОНЧАРОВ нагадав, що вчора приходили співробітники міліції і відносно нього складали адміністративний протокол.

«Міліціонери відносно мене склали протокол, і я дав пояснення. Це все відбувалося протягом чотирьох годин, - розповів чорнобилець, - Я пояснення підписав, потім відчув себе зле, і мені викликали лікаря. Я більше нічого не пам`ятаю. Наші хлопці попросили міліціонерів вийти з намету, вони вийшли».

«Поки міліція ніяких кроків не вживає. Тільки кілька правоохоронців чергують біля входу в будівлю регіонального Управління Пенсійного фонду», - підсумував М.ГОНЧАРОВ.