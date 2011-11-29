Яценюк: у Партії регіонів точиться велика боротьба

Лідер партії «Фронт змін», народний депутат від НУ-НС Арсеній ЯЦЕНЮК заявляє, що оточення Президента вимагає заветувати ухвалений закон про вибори народних депутатів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні під час брифінгу.

«За нашою інформацією, в Адміністрації Президента і в Партії регіонів йде велика боротьба на предмет того, щоб Президент наклав вето на цей закон», - сказав А.ЯЦЕНЮК.

Він пояснив це тим, що в ПР існує думка, що вони навряд чи наберуть 226 голосів у наступному парламенті. «Тому хотілося б чітко почути від Президента його позицію щодо цього закону», - сказав А.ЯЦЕНЮК.

Він нагадав, що минулого тижня глава держави вже висловився стосовно того, що цей закон через певні конституційні підстави може бути заветований. «Звичайно, що там є конституційна підстава – за цим законом вони не можуть вкрасти голоси виборців», - сказав А.ЯЦЕНЮК.

Як повідомляв УНІАН, 17 листопада Верховна Рада прийняла закон про вибори народних депутатів. Відповідно до закону, вибори депутатів проводитимуться за змішаною (пропорційно-мажоритарною) системою. Закон встановлює 5% виборчий бар`єр і заборону на участь в виборах блоків партій.

24 листопада Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ наголосив на важливості ухвалення нового закону про вибори народних депутатів, проте поки що не знає про те, чи є в ньому порушення Конституції.

За словами В.ЯНУКОВИЧА, закон про вибори сьогодні проходить додаткову експертизу, і якщо там дійсно будуть виявлені порушення Конституції, вони мають бути усунені.

«Я буду пропонувати парламенту, щоб він їх переголосував, якщо такі будуть. Але на сьогоднішній день у мене поки такої інформації немає», - наголосив Президент.