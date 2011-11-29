Опозиція вимагає, щоб за шахтаря відповів весь уряд

Парламентська опозиція ініціює створення слідчої комісії щодо загибелі шахтара-інваліда в Донецьку.

Про це повідомив лідер партії "Фронт змін" Арсеній Яценюк в ефірі 5 каналу.

"Опозиція зараз вимагає позачергового засідання Верховної Ради України. Ми вимагаємо, щоб до парламенту прибув прем’єр-міністр Азаров, весь склад Кабінету міністрів і відчиталися, чому уряд не виконує свої соціальних зобов’язань", - зазначив він.

"Так склалося, що сьогодні за все в Україні відповідальний президент Віктор Янукович. І тому ми вимагаємо, щоб на час розслідування він відсторонив від виконання обов’язків всіх посадових осіб, які були задіяні в цьому питанні. Міністра внутрішніх справ, міністра фінансів, який не виплачує кошти, міністра надзвичайних ситуацій…", - цитує Українська правда.

"Парламентська опозиція внесла, і завтра зареєструє, проект постанови про створення слідчої комісії. Слідчої комісії, як по цьому жахливому випадку, коли людину просто вбили, та і слідчої комісії з приводу того, де гроші державного бюджету", - заявив політик.