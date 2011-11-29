Яценюк: хто не з нами, той з Януковичем

Опозиційні сили, які не входять до Комітету опору диктатурі, мають приєднатися до створення єдиного списку кандидатів на мажоритарні округи від опозиції.

Про це повідомив лідер партії "Фронт змін" Арсеній Яценюк в ефірі 5 каналу, коментуючи створення об`єднаного опозиційного списку на виборах до Верховної Ради.

Відповідаючи на запитання, як можна виставляти єдиного кандидата від опозиції, якщо є опозиційні сили, які не входять до Комітету опору диктатурі, політик заявив: "Це запитання до всіх інших опозиційних сил. Вони з ким?".

"Тут немає зараз третього кольору. Тут є чорне і біле", - уточнив він.

"Тут не вдасться гратися: ми би хотіли, але у нас є такі-то умови. У нас є тільки одна умова - виграти. Змінити президента Януковича, змінити Партію регіонів", - підсумував Яценюк.

"Хто не з об’єднаною опозицією, той - з Януковичем. Третього тут не дано. Двері для того, щоб формувати єдиний список опозиції, відкриті для всіх. Але в ці двері треба зайти. Треба прийняти вольове рішення", - заявив депутат від НУНС.

У понеділок на засіданні КОД було прийняте рішення про створення робочої групи щодо формування єдиного списку кандидатів на мажоритарні округи від опозиції, нагадує Українська правда.