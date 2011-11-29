Сутичка біля Кабміну: «Беркут» відбирає намети у чорнобильців та афганців

У парку напроти Будинку уряду відбувається сутичка між міліцією та учасниками акції, які протестують проти скасування пільг.

Як передає кореспондент УНІАН, у парку чорнобильці та афганці намагалися встановити намети, але бійці спецпідрозділу міліції «Беркут» завадили їм, зокрема, відібрали декілька наметів та кріплень до них.

У даний час короткотривала сутичка між мітингувальниками та міліцією припинилася. Бійці «Беркуту» вилучили кілька наметів і відійшли углиб парку.