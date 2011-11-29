У сутичці з «Беркутом» під Кабміном втратив свідомість чорнобилець з Харкова

У парку напроти Будинку уряду відбулася сутичка між міліцією та учасниками акції, які протестують проти скасування пільг.

Як передає кореспондент УНІАН, у парку чорнобильці та афганці намагалися встановити намети, але бійці спецпідрозділу міліції «Беркут» завадили їм, зокрема, відібрали декілька наметів та кріплень до них.

Під час сутички стало зле голові Харківського міського комітету ветеранів Чорнобиля Володимиру ПРОСКУРІНУ.

Йому було викликано швидку допомогу, але медики, оглянувши постраждалого, дійшли висновку, що він не потребує медичної допомоги.

Водночас, за словами народного депутата від «БЮТ-Батьківщини» Сергія ПАШИНСЬКОГО, В.ПРОСКУРІН лежить без свідомості, повідомили у прес-службі партії «Батьківщина».

У даний час короткотривала сутичка між мітингувальниками та міліцією припинилася. Бійці «Беркуту» вилучили кілька наметів і відійшли углиб парку.

Згодом бійці спецпідрозділу міліції «Беркут» заблокували вхід до Маріїнського парку з боку Верховної Ради.

Правоохоронці намагаються запобігти об’єднанню учасників акції протесту проти скасування пільг, які мітингують напроти Будинку уряду, з їхніми товаришами, які розташувалися у парку на пагорбі напроти Кабміну.

Фото УНІАН