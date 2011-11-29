Чорнобильці вимагають визнати смерть Конопльова навмисним вбивством
11:18, 29 листопада 2011Політика
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Покладають відповідальність на Кабмін
|Геннадій Конопльов
Як передає кореспондент УНІАН, про це організатори акції заявили, виступаючи на мітингу під Будинком уряду, через гучномовці.
«Ми закликаємо Генеральну прокуратуру визнати смерть Конопльова в Донецьку навмисним вбивством і покладаємо відповідальність за цю подію на Кабінет міністрів», - наголосили учасники мітингу.
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