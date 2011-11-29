Чорнобильці вимагають визнати смерть Конопльова навмисним вбивством

Представники чорнобильських організацій, які пікетують Кабінет міністрів, протестуючи проти скасування їм пільг, закликають Генеральну прокуратуру України визнати смерть учасника акції протесту у Донецьку, 70-річного Геннадія Конопльова навмисним вбивством, яке вчинила чинна влада.

Як передає кореспондент УНІАН, про це організатори акції заявили, виступаючи на мітингу під Будинком уряду, через гучномовці.

«Ми закликаємо Генеральну прокуратуру визнати смерть Конопльова в Донецьку навмисним вбивством і покладаємо відповідальність за цю подію на Кабінет міністрів», - наголосили учасники мітингу.