Тігіпко каже, що влада підписала угоду з чорнобильцями та афганцями
15:20, 29 листопада 2011Політика
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Має вийти постанова Кабміну
Представники влади підписали угоду з «Союзом чорнобильців і афганців».
Про це, як повідомляє ГолосUA, заявив віце-прем`єр-міністр Сергій Тігіпко на об`єднаному з`їзді Федерації роботодавців України.
Згідно з інформацією, у результаті переговорів з мітингувальниками були підписані угоди, що передбачають підвищення соціальних пільг тим чорнобильцям, які дійсно брали участь у ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС.
За словами віце-прем`єра, відповідне рішення буде прописано у постанові, яку зобов`язаний буде видати Кабінет Міністрів.
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