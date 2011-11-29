Тігіпко каже, що влада підписала угоду з чорнобильцями та афганцями

Представники влади підписали угоду з «Союзом чорнобильців і афганців».

Про це, як повідомляє ГолосUA, заявив віце-прем`єр-міністр Сергій Тігіпко на об`єднаному з`їзді Федерації роботодавців України.

Згідно з інформацією, у результаті переговорів з мітингувальниками були підписані угоди, що передбачають підвищення соціальних пільг тим чорнобильцям, які дійсно брали участь у ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС.

За словами віце-прем`єра, відповідне рішення буде прописано у постанові, яку зобов`язаний буде видати Кабінет Міністрів.