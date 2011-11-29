Вибори у Південній Осетії, програні Кремлем, визнали недійсними

Верховний суд самопроголошеної Південної Осетії визнав результати другого туру президентських виборів недійсними. Опозиційний кандидат Алла ДЖІОЄВА, яка перемагала, не зможе взяти участь в нових виборах.

«Таке рішення суд ухвалив за підсумками розгляду позову партії «Єдність» на дії прихильників кандидата в президенти РПО А.ДЖІОЄВОЇ і Центральної виборчої комісії, яка не припинила ці дії», - повідомляє місцеве інформаційне агентство «РЕС».

Повідомляється, що Верховний суд Південної Осетії встановив, що порушення конституційного закону «Про вибори президента РПО» прихильниками кандидата в президенти А.ДЖІОЄВОЇ «вважалися загрозою, що перешкоджає вільному волевиявленню громадян виборців».

«Масовий характер таких дій, а також добродійна діяльність, що суперечить зазначеному закону, не дозволяють достовірно визначити результати волевиявлення виборців на виборах президента РПО», - говориться в рішенні.

Згідно із законодавством Південної Осетії, у разі проведення повторних виборів кандидатами на посаду президента РПО не можуть бути висунуті кандидати, дії яких стали підставою для визнання загальних виборів або виборів при повторному голосуванні недійсними.

Голова парламентського комітету із законодавства, законності і місцевого самоврядування Аміран ДЬЯКОНОВ повідомив, що нові президентські вибори у Південній Осетії, імовірно, відбудуться 25 березня 2012 року, передає РІА «Новости».

Як повідомляв УНІАН, 28 листопада ЦВК Південної Осетії обнародувала попередні результати з більшості виборчих дільниць. Кандидат Кремля, глава МНС республіки Анатолій БІБІЛОВ програвав екс-міністру освіти Південної Осетії А.ДЖІОЄВІЙ більш як 16%.

Незадовго до виборів, 21 листопада, у Владикавказі з А.БІБІЛОВИМ зустрівся Президент Росії Дмитро МЕДВЕДЄВ. Тоді глава Російської держави зазначив, що РФ продовжуватиме забезпечувати безпеку республіки в рамках укладених договорів.

Перший тур президентських виборів у Південній Осетії відбувся 13 листопада. Європейський Союз і НАТО не визнали ці вибори. Другий тур відбувся 27 листопада.