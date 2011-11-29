Чорнобильці збираються довести до кінця те, що почали

Донецькі чорнобильці не збираються згортати акцію протесту і закликають всіх українців захищати свої права.

Про це представники чорнобильських організацій Донецька заявили сьогодні на прес-конференції в УНІАН.

Зокрема, член ініціативної групи чорнобильців з Донецька Володимир СУМАРУКОВ закликав жителів усіх регіонів України виходити на акції протесту.

«Сьогодні під Кабміном до нас підходили із сльозами на очах, тиснули нам руки і говорили, що ми молодці. Хлопці, ми не молодці, ми звичайні хлопці з Донецька, і тому я всім там говорив (під Кабміном – УНІАН) і тут кажу - ми сюди приїхали, щоб сказати: люди, прокиньтеся, ніхто окрім нас не обстоїть наших прав, ні ТІГІПКО, ніхто. Якщо в кожному регіоні, а особливо в Києві, люди почнуть захищати свої права, так само, як і в Донецьку, ми їх обстоїмо», - наголосив В.СУМАРУКОВ.

Він зазначив, що не обов`язково оголошувати голодовку, потрібно просто виходити на акції протесту. «Потрібно піднятися всій Україні, щоб влада бачила, що ми ще живі. Я прошу, щоб всі чорнобильці самоорганізовувалися на місцях і починали акції протесту», - закликав В.СУМАРУКОВ.

Комендант наметового містечка чорнобильців у Донецьку Володимир ДЕРКАЧ заявив, що держава «вкрала наші пенсії, наше основне джерело існування на сьогодні». За його словами, саме тому було прийнято рішення організувати акцію протесту. «Наше наметове містечко – це те вогнище свободи, яке є в Україні і створює великі проблеми для нашої влади», - зазначив В.ДЕРКАЧ.

Він наголосив, що позавчора в наметовому містечку сталося вбивство одного з учасників акції протесту Геннадія Конопльова під час демонтажу намету. «Те, що трапилося, це страшно. Як орда налітає, грабує, ґвалтує, і все це безкарно», - сказав очевидець подій.

В.ДЕРКАЧ заявив, що чорнобильці не збираються припиняти акцію, і «те, що ми почали, потрібно довести до кінця».